Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету
Вооруженные силы Пакистана испытали крылатую ракету Babur-1A. Об этом сообщила в четверг армейская пресс-служба.
"Пакистан сегодня провел успешный учебный пуск крылатой ракеты Babur-1A с дальностью 450 км. Крылатая ракета Babur-1A способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море", - говорится в заявлении.
Запуск был осуществлен с наземной мобильной пусковой установки.
"Президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан поздравили военных с успешным проведением испытаний", - отмечается в тексте.
Ракета Babur-1A способна нести боеголовки ядерного и обычного типов.