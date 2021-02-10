Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим 21:30

Во вторник, 9 февраля, военная разведка Израиля (АМАН) опубликовала традиционный отчет, посвященный ситуации на Ближнем Востоке и прогнозам на 2021 год. Как и любой документ, подготовленный столь серьезным ведомством, как Управление военной разведки (АМАН) Генерального штаба Армии обороны Израиля, этот отчет как минимум заслуживает самого тщательного изучения.

Поскольку если изначально первостепенной задачей этой службы было изучение и анализ угроз, исходящих от армий арабского мира - их намерения, возможности, вооружение, размещение армейских частей, то сегодня АМАН, помимо прочего, отвечает за изучение разведывательных данных на государственном уровне - по вопросам войны и мира, предупреждения войны, а также враждебных и террористических акций. Ответственность крайне высокая, что предполагает крайне серьезный подход к формулировкам выводов. Именно поэтому, как думается, ежегодные отчеты АМАН во многом резко контрастируют с тоном местных масс-медиа и выступлениями политиков и официальных лиц еврейского государства. Судите сами по выдержкам из опубликованного отчета, наиболее характерные из которых мы подобрали для читателей haqqin.az. О ядерной программе Ирана Власти Ирана все еще не определились, необходимо ли Исламской республике ядерное оружие, и поэтому пока не начато обогащение урана до «оружейного» уровня. По данным разведки, Ирану потребуется два года с момента обогащения урана до 90% и создания ядерного оружия. Кроме того, специалисты военной разведки Израиля считают, что Иран столкнулся с трудностями в разработке компонентов для развития своей ракетной программы, включая разработку самих ракет-носителей для ядерного заряда. В отчете также отмечается, что ликвидация физика Мохсена Фахризаде, убийство которого мировые масс-медиа однозначно приписывают Израилю, серьезно затормозила темпы развития иранской ядерной программы.

Кстати, на днях The Jewish Chronicle сообщило совершенно сенсационные подробности ликвидации ведущего специалиста иранской ядерной программы. В частности, о том, что для ликвидации Фахризаде была использована автоматическая установка весом в одну тонну (!), которую Моссад частями перебрасывал в Иран в течение одного года. Впрочем, есть основания сомневаться в правдивости опубликованной информации – слишком уж в духе голливудских боевиков выглядят отдельные детали. Да и не в правилах Моссад раньше времени допускать утечку информации такого уровня, мало ли где еще придется проводить ликвидации – проще уж сочинить и преподнести почтенной публике красивый технотриллер про установку-терминатор. Об Иране в Сирии По данным АМАНа, после ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, входившего в ближайшее окружение аятоллы Али Хаменеи и отвечавшего за зарубежные кампании, присутствие Ирана в Сирии сократилось. Кроме того, уверены израильские разведчики, Тегеран столкнулся с трудностями с доставкой современных видов вооружений в Сирию из-за авиаударов, приписываемых, как говорится в отчете ВВС, Израилю. С выводами аналитиков АМАН, с определёнными оговорками, конечно, вполне можно согласиться. «Сирийский проект» Тегерана был крайне персонализированным и завязанным на пусть и масштабную, но всего одну фигуру – генерала Касема Сулеймани, на его влияние, связи и агентуру.

Нынешний командующий службой «Аль-Кудс» Исмаил Гани, как уже открыто говорят среди иранских прокси, лишь бледная тень своего великого предшественника, по всем параметрам ему уступающий. «Счетоводом» называют его в Ираке и Сирии. А это, по арабским меркам, согласитесь, не самое лестное прозвище для человека, который отдает приказы идти в бой. Да и воздушные атаки израильских ВВС по иранским объектам в Сирии стали исключительно эффективны. Под одну из них, кстати, чуть и сам Гани летом прошлого года не попал - исключительно повезло, уехал на несколько часов раньше. О перспективах активности движения Хизбалла По оценкам АМАНа, Хизбалла в 2021 году будет воздерживаться от серьезной конфронтации с ЦАХАЛом, которая могла бы привести к полномасштабным военным действиям. Вместе с тем возросла вероятность провокаций и отдельных вооруженных столкновений на границе, так как лидер организации шейх Хасан Насралла, племянник которого женился на дочери покойного Касема Сулеймани - Зейнаб, продолжает считать, что именно он должен стать командующим иранских прокси на всем Ближнем Востоке, от Ирака до Йемена – а потому просто обязан укреплять свой авторитет громкими акциями.