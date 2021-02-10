Фонд Конрада Аденауэра исследовал политические предпочтения немецких граждан иностранного происхождения. В Германии самое большое число таких граждан: по состоянию на 2019 год их насчитывалось, по официальным данным, 13 миллионов.

Большая и сплоченная турецкая диаспора в Германии, которая насчитывает по меньшей мере три миллиона человек, а по менее строгим оценкам и до семи миллионов, играет немалую роль в политической жизни этой страны. Традиционно считалось, что в своей массе немецкие турки придерживаются левых взглядов. Оказывается, в это представление нужно вносить радикальные коррективы.

Так вот, если раньше турецкая диаспора в Германии преимущественно голосовала за СДПГ: от 50% турок предпочитали социал-демократов, то теперь эта цифра упала до 13%. В то же время блок ХДС/ХСС, имевший поддержку в 17% турок, теперь пользуется их подавляющей поддержкой: 53%.

Это может показаться удивительным уже хотя бы потому, что в названиях партий, образующих блог, имеется слово «христианский»: Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, но это вовсе не клерикальные партии, и название больше дань традиции и указание на то, что в основе идеологии и политики лежат консервативные ценности, вполне близкие умеренным приверженцам ислама.

Исследователи связывают такой поворот в политических взглядах немецких турков с тем, что они прошли нелегкий и порой болезненный процесс адаптации, это касается в первую очередь непосредственных выходцев из Турции, уехавших в 60-е-70-е, и считают себя полноценными гражданами ФРГ. У их детей и внуков эта проблема уже вообще не стоит. А благополучные самостоятельные граждане выбирают «спокойных» политиков, центристских или консервативных взглядов.

В отличие от «обуржуазившихся» турок выходцы из бывшего Советского Союза куда хуже адаптируются к немецким условиям, ощущают свою уязвимость и, может, обиженность. Отсюда популярность в этой среде радикальных партий. Так, с трех процентов в 2015 году до 16 процентов выросла поддержка радикальной правой партии «Альтернатива для Германии». Как ни парадоксально, кстати, она стоит на антииммигрантских, едва не ксенофобских позициях. Но старые иммигранты, как известно, больше других не любят иммигрантов новых, создающих им конкуренцию.

Кстати, подобную тенденцию наблюдают и в Соединенных Штатах, где сторонниками радикально правой и антииммигрантской политики Дональда Трампа являются недавние выходцы из «социалистических» Кубы и Венесуэлы. Но уже во втором-третьем поколении, среди обжившихся и материально укрепившихся американских кубинцев и венесуэльцев отмечается склонность к более умеренным политическим взглядам.

А за немецких турок можно только порадоваться. Раз им по душе местный размеренный и спокойный консерватизм, значит их жизнь в целом удалась.