В Китае запретили вещание BBC World News

Власти Китая запретили вещание BBC World News в стране из-за систематического нарушения требований к освещению событий и подрыв национальных интересов КНР. Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении главного управления радио и телевидения Китая.

"Поскольку канал не соответствует требованиям для вещания в Китае в качестве иностранного канала, BBC World News не может продолжать свою работу на территории КНР", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что управление не примет заявку канала на вещание на новый год.

Заявление опубликовано в ночь на пятницу, когда в Китае наступил новый год по лунном календарю.