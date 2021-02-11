Ученые: яблоки улучшают работу мозга

Исследование показало, что яблоки и другие фрукты стимулируют производство новых клеток мозга, что способствует улучшению памяти и когнитивных функций, говорится в статье, опубликованной в журнале Stem Cell Reports.

Такой эффект достигается благодаря содержащимся в фруктах природным соединениям фитонутриентам. Также эти соединения есть в красном винограде и зеленом чае. Высокие концентрации некоторых фитонутриентов стимулируют нейрогенез - процесс генерации новых нейронов головного мозга, установили ученые из австралийского Университета Квинсленда вместе с коллегами из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний. Эффект от фруктов сравним с физическими занятиями, которые также способны стимулировать нейрогенез.

Наблюдаемые улучшения когнитивных функций после приема "яблочных" соединений пока подтверждены только у животных, исследование проводилось на крысах. В будущем ученые проверят воздействие яблок на мозг человека.