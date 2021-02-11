Байден рассказал о разговоре с Цзиньпином

"Прошлой ночью я целых два часа провел на телефоне с Си Цзиньпином, вы знаете этих людей так же хорошо, как я, это был хороший диалог, я его хорошо знаю, мы провели много времени вместе, когда я был вице-президентом. Но если мы не пошевелимся, они съедят наш ланч", - сказал Байден.

Президент США Джо Байден рассказал, что состоявшаяся накануне беседа с председателем КНР Си Цзиньпином длилась два часа, предупредил о необходимости для США ускорится в модернизации собственной инфраструктуры, чтобы не уступить Пекину. Как передает РИА Новости, об этом рассказал Байден в Белом доме в ходе встречи с членами Конгресса, посвященной развитию инфраструктуры США.

Президент США отметил, что скорость развития Китая требует от США активизировать свои усилия в сфере модернизации собственной инфраструктуры. "У них (КНР) есть крупнейшие новые инициативы, у них есть скоростные железные дороги … они инвестируют миллиарды долларов в сферы, связанные с транспортом и экологией, мы просто должны активизироваться", - сказал Байден.

Состоявшийся накануне телефонный разговор лидеров двух стран стал первым контактом после вступления Байдена в должность президента США.

По данным Белого дома, Байден заявил китайскому коллеге о "фундаментальной обеспокоенности" действиями КНР, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал "практичное, ориентированное на результат" общение с китайской стороной.

В свою очередь, как отметило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в разговоре с Байденом заявил, что сотрудничество является единственным правильным выбором для США и Китая, столкновение Вашингтона и Пекина станет катастрофой для мира. Председатель КНР также сказал, что вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна – это внутреннее дело Китая, США должны уважать его интересы. При этом Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Вашингтон должны сообща поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также, по данным Пекина, Си Цзиньпин и Байден считают, что их телефонный разговор станет позитивным сигналом для всего мира, договорились поддерживать тесный контакт.