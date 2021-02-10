Twitter распространит систему маркировки государственных аккаунтов еще на 16 стран

Социальная сеть Twitter на следующей неделе добавит официальные метки о принадлежности аккаунта к государственным структурам еще для 16 стран. Об этом пресс-служба соцсети сообщила в четверг в своем блоге.

В августе прошлого года такие метки получили страны постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания и Китай). "В среду, 17 февраля мы распространим подобные пометки на аккаунты стран G7 и на те страны, которые Twitter связывает с проведением государственных информационных операций", - говорится в сообщении. Таким образом в список вошли Канада, Куба, Эквадор, Египет, Германия, Гондурас, Индонезия, Иран, Италия, Япония, Саудовская Аравия, Сербия, Испания, Таиланд, Турция и ОАЭ.

Отмечается, что маркировку получат аккаунты ключевых представителей власти, включая министров иностранных дел, государственных организаций, послов, пресс-секретарей и ключевых дипломатов, так как они являются голосом страны за рубежом. В течение нескольких месяцев соцсеть намерена прикрепить специальные метки к аккаунтам государственных средств массовой информации.