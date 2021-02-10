Двукратного чемпиона «Формулы-1» сбила машина

Двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо сбила машина, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, гонщик попал в аварию во время велотренировки в Швейцарии. Пилот был доставлен в больницу. Сообщается, что медицинское обследование показало возможные переломы.

Команда уже подтвердила произошедший инцидент. Существует вероятность, согласно которой Алонсо может пропустить старт сезона в «Формуле-1», который назначен на конец марта.