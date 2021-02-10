Ульвия Худиева, собкор 02:01

Уже почти год в Азербайджане из-за пандемии коронавируса запрещено проведение свадеб. Однако в новостных лентах то и дело появляется информация, что в нарушение постановления Оперштаба по борьбе с коронавирусом при Кабмине страны в том или ином районе или городе полиция обнаружила бурное празднество по случаю обручения или бракосочетания. Естественно, участники торжеств и администрация ресторанов, где веселились гости, подвергаются штрафам, но штрафы не спасают от инфекции, и сколько человек успели заразиться, пока нагрянула полиция, остается невыясненным…

Браки, циркумцизио и похороны никто не отменял Тем не менее, несмотря на то, что положение с коронавирусом продолжает оставаться напряженным, люди все равно стремятся не просто создать семью, женить детей, а отметить это событие, по традиции, пышно, а главное, многолюдно. Между тем заключать брак никто не запрещал – официальная регистрация, как положено, осуществляется соответствующими органами. Учитывая смертельно опасную, фактически форс-мажорную ситуацию с пандемией не разрешается только играть шумные свадьбы, как, впрочем, отмечать и иные торжества – юбилеи, церемонию по случаю циркумцизио и др. Как, кстати, и многолюдные поминки. А так – пожалуйста, женитесь, празднуйте, проводите панихиды, но в узком семейном кругу. Бог даст, минует нас эта напасть, и опять будем веселиться на свадьбах и со всеми принятыми у нас почестями провожать в последний путь умерших. Понятно, что из-за этого запрета значительно страдает ресторанная индустрия, остаются без работы люди, занятые в ней. Но ведь такое, увы, происходит со многими отраслями деятельности, причем по всему миру. В настоящее время Оперативный штаб ввиду уменьшения суточного числа заболевших поэтапно смягчает жесткий карантинный режим. Большие надежды медики возлагают на вакцинацию, которая в Азербайджане началась 18 января. Воодушевившись, азербайджанцы ждут, что запрет на свадьбы вот-вот отменят. Хотя для этого надо прежде всего сделать прививки – чем их будет больше, тем реальнее возвращение к прежней жизни и прежним обычаям.

К сожалению, к вакцинации многие относятся весьма скептически и отнюдь не спешат в поликлиники прививаться. Зато все бросились бронировать даты в ресторанах и домах торжеств, чтобы отпраздновать те или иные события. В первую очередь, конечно, свадьбы. Как выяснили журналисты haqqin.az, во многих домах торжеств на нынешнюю весну уже не осталось свободных мест. Рестораторы воспряли духом Само собой, воспряли духом и рестораторы. В срочном порядке приводятся в порядок залы, готовится торжественное убранство, разрабатывается меню, заключаются предварительные договоры на поставку продуктов. В доме торжеств Royal на проспекте Азадлыг корреспонденту haqqin.az сказали, что на март в их заведении уже все зарезервировано, остались свободными лишь 2-3 дня. «Все мартовские выходные и праздничные дни уже заняты. Однако ждем решения Оперативного штаба, поэтому пока не определились с меню и ценами», - сообщает работник Royal, пожелавший остаться неназванным. В доме торжеств Gilavar, расположенном рядом со станцией метро «Гянджлик», также нет свободных дней. Администратор заведения Фарид Ахмедли заявляет, что если будет разрешение на проведение свадеб, то в первую очередь будут обслуживаться те, кто заказывал торжества до пандемии. Он утверждает, есть люди, которые уже год ждут, чтобы со всеми полагающимися церемониями отметить свое бракосочетание. «Празднование обручений и свадеб с соблюдением социальной дистанции вполне возможно. К примеру, площадь нашего заведения 1200 кв метров, и можно посадить за стол, рассчитанный на 10 персон, 6 человек», - уверяет администратор. Но и здесь пока не спешат с ценами. «Пандемия привела наш сектор в упадок. Столько людей здесь зарабатывали, обеспечивали свои семьи. Мы такое количество продуктов на базаре закупали, что и там сейчас торговцы несут большие убытки… В то же время мы сейчас не можем пойти на увеличение цен, так как конкуренция в нашем секторе очень большая, каждый дом торжеств хочет привлечь клиентов», - говорит Фарид. Администратор дома торжеств Cıdır düzü Габиль Агаев также рассказывает, что после смягчения карантинного режима к ним потянулись заказавшие залы еще в марте прошлого года. Все с большой надеждой ждут, что хотя бы в апреле будет наконец разрешено проведение свадеб. «В первую очередь мы, конечно же, обслужим тех, кто делал заказы до введения карантинных ограничений. Они до сих пор даже задаток не потребовали вернуть. Люди посещали торжества своих родных и знакомых и теперь хотят, чтобы на свадьбу их детей тоже пришли гости», - уточняет работник ресторанного бизнеса.