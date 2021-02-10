Трампа во время заболевания COVID-19 хотели подключить к ИВЛ

Президента США Дональда Трампа во время заболевания коронавирусной инфекцией хотели подключить к аппарату ИВЛ, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

Трамп был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в начале октября 2020 года.

По словам источников, особую тревогу врачей вызывал уровень кислорода в крови президента. Этот показатель у Трампа опустился ниже 90%. Течение болезни считается тяжелым, когда уровень кислорода в крови ненамного превышает 90%.

В итоге Трамп выписался из больницы после трех дней госпитализации. Врачи заявили, что у Трампа уже нет симптомов COVID-19 и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения.