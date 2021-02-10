Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:27

Завершился первый месяц 2021 года, а Азербайджан уже делает серьезные заявки на рост своей экономики, повышение всех ее показателей. Недавно об этом на заседании правительства говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, а теперь его слова подтверждает одно из самых авторитетных международных рейтинговых агентств Standard & Poor's (S&P) в своем в отчете Global Ratings по суверенным рейтингам Азербайджана. Агентство повысило прогноз по рейтингам страны с «отрицательного», куда страна скатилась недавно, вновь на «стабильный», сохранив при этом долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги в иностранной и местной валюте на уровне «BB+/B». Причем в ближайшие 12 месяцев в результате оживления экономики и относительного роста цен на углеводороды финансовые и международные позиции Азербайджана не будут ухудшаться.

Более того, S&P не исключает и дальнейшего повышения рейтинга, но для этого правительству необходимо добиться превышения профицита внешнеторгового баланса над ожиданиями, и проведение структурных реформ, чтобы повысить эффективность денежно-кредитной политики и укрепить банковский сектор. А это именно те направления, которые взяты за основу денежно-кредитной политики Центробанка Азербайджана на текущий год. Следовательно агентство подтверждает верность этой политики. Да, несмотря на более низкие цены на углеводороды и замедление экономического роста из-за пандемии COVID-19 бюджетные и внешние фондовые позиции страны остаются одними из самых сильных среди суверенных государств в категории «BB». Крупные ликвидные государственные активы, прогнозируемые в среднем на уровне около 74% ВВП в 2021-2024 годах, будут и дальше служить защитой от экономических и финансовых потрясений. И агентство ожидает, что внешние поступления и бюджетные доходы будут постепенно расти в среднесрочной перспективе, а меры по восстановлению освобожденных от армянской оккупации территорий окажут умеренное влияние на фискальные и внешние потоки. И это не только ожидания, но уже и факт. На восстановительные работы только из бюджета выделено 2,2 млрд манатов, а сколько будет еще частных и прочих инвестиций, можно только догадываться. Вообще, S&P считает, что позиция Азербайджана по финансовым активам остается сильной. После резкого сокращения ВВП в прошлом году, которое оценивается примерно в 5%, экономическая активность с этого года постепенно восстановится. По его прогнозам, ВВП вырастет примерно на 2,1% в 2021 году, а в 2022-2024 годах в среднем на 3,9% (прогнозы правительства и ряда международных структур еще выше). Рост будет поддерживаться восстановлением экспорта углеводородов, внутреннего потребления за счет налогово-бюджетных стимулов и увеличением госинвестиций в Карабах. Единственная помеха - неопределенность продолжительности пандемии и ее воздействия на экономику страны.