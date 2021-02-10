Standard & Poor's подтверждает выводы Ильхама Алиева: экономика Азербайджана будет расти наш комментарий
Завершился первый месяц 2021 года, а Азербайджан уже делает серьезные заявки на рост своей экономики, повышение всех ее показателей. Недавно об этом на заседании правительства говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, а теперь его слова подтверждает одно из самых авторитетных международных рейтинговых агентств Standard & Poor's (S&P) в своем в отчете Global Ratings по суверенным рейтингам Азербайджана.
Агентство повысило прогноз по рейтингам страны с «отрицательного», куда страна скатилась недавно, вновь на «стабильный», сохранив при этом долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги в иностранной и местной валюте на уровне «BB+/B». Причем в ближайшие 12 месяцев в результате оживления экономики и относительного роста цен на углеводороды финансовые и международные позиции Азербайджана не будут ухудшаться.
Более того, S&P не исключает и дальнейшего повышения рейтинга, но для этого правительству необходимо добиться превышения профицита внешнеторгового баланса над ожиданиями, и проведение структурных реформ, чтобы повысить эффективность денежно-кредитной политики и укрепить банковский сектор. А это именно те направления, которые взяты за основу денежно-кредитной политики Центробанка Азербайджана на текущий год. Следовательно агентство подтверждает верность этой политики.
Да, несмотря на более низкие цены на углеводороды и замедление экономического роста из-за пандемии COVID-19 бюджетные и внешние фондовые позиции страны остаются одними из самых сильных среди суверенных государств в категории «BB». Крупные ликвидные государственные активы, прогнозируемые в среднем на уровне около 74% ВВП в 2021-2024 годах, будут и дальше служить защитой от экономических и финансовых потрясений. И агентство ожидает, что внешние поступления и бюджетные доходы будут постепенно расти в среднесрочной перспективе, а меры по восстановлению освобожденных от армянской оккупации территорий окажут умеренное влияние на фискальные и внешние потоки. И это не только ожидания, но уже и факт. На восстановительные работы только из бюджета выделено 2,2 млрд манатов, а сколько будет еще частных и прочих инвестиций, можно только догадываться.
Вообще, S&P считает, что позиция Азербайджана по финансовым активам остается сильной. После резкого сокращения ВВП в прошлом году, которое оценивается примерно в 5%, экономическая активность с этого года постепенно восстановится. По его прогнозам, ВВП вырастет примерно на 2,1% в 2021 году, а в 2022-2024 годах в среднем на 3,9% (прогнозы правительства и ряда международных структур еще выше). Рост будет поддерживаться восстановлением экспорта углеводородов, внутреннего потребления за счет налогово-бюджетных стимулов и увеличением госинвестиций в Карабах. Единственная помеха - неопределенность продолжительности пандемии и ее воздействия на экономику страны.
По мнению S&P, дефицит расширенного госбюджета в этом году сократится более чем втрое - примерно до 2% ВВП, а сальдо бюджета постепенно вернется к профициту в 1% ВВП. Более высокие цены на нефть наряду с ростом добычи нефти, а также рост ненефтяных доходов по мере ослабления последствий пандемии поддержат бюджетные доходы. Тем не менее, общие госрасходы вырастут - в основном на восстановление освобожденных территорий и расходы на оборону и нацбезопасность (для финансирования восстановительных работ в госбюджете-2021 предусмотрено 2,2 млрд манатов или около 2,9% ВВП). Сохранится и ряд мер бюджетной поддержки в связи с COVID-19, что оценочно составит около 0,8% ВВП.
В целом позиция Азербайджана по финансовым активам сильна, что поддерживает его суверенные рейтинги. Но позиция государства по чистым активам постепенно может сократиться примерно с 50% ВВП в 2019 году до 40% ВВП до 2024 года. А длительное сохранение низких цен на нефть и рост бюджетных расходов могут привести к сокращению бюджетных резервов правительства. В то же время внешние ликвидные активы Госнефтефонда достаточно высоки, а правительство достаточно профессионально, чтобы исключить слишком высокие риски.
И все это дает агентству основание утверждать, что в 2021 году курс нацвалюты сохранится на стабильном уровне. Хотя Центробанк давно уже обещает не менять привязку маната к доллару на уровне 1,7 маната за 1 доллар США с помощью регулярных интервенций на валютном рынке. Правда, низкие цены на нефть в течение длительного времени могут оказать давление на курс маната. Но интересно, что агентство не исключает в такой ситуации корректировки обменного курса, чтобы избежать больших потерь резервов инвалюты, как это было в 2015 году. А это уже последний шаг, на который Центробанк пойдет лишь в крайнем случае.
Но если смотреть на ситуацию реально, то до этого практически не дойдет. Да, в прошлом году нефтяные котировки показывали такую волатильность, что даже видавшие виды специалисты хватались за голову. И Азербайджану срочно пришлось менять заложенную в бюджет цену на нее, рассчитанную по итогам предыдущего года. Но в этом году правительство, наученное горьким опытом, поступило очень осторожно. В госбюджете-2021 цена на нефть заложена на уровне 40 долларов за баррель, тогда как с начала года на мировых рынках ее стоимость уверенно держится на уровне выше 50 долларов за баррель. А это, скорее всего, обеспечит поступление в госбюджет и Госнефтефонд дополнительных ресурсов от экспорта. На такой исход, кстати, рассчитывает и правительство Азербайджана, что агентство теперь подтверждает.