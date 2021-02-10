Научная сенсация: ученые открыли планету для жизни людей наш обзор
У землян есть надежда! Экзопланета в 50 раз больше нашей Земли, атмосфера которой может позволить создание там жизни, была открыта вблизи многократно упоминавшейся в фантастических романах звезды Альфа Центавра.
Созвездие Альфа Центавра состоит из звезд, расположенных вблизи Земли, находящихся на расстоянии 4,4 светового года от нас. Ученые давно подозревали, что там существуют подобные нашей планеты. Одна из них была открыта, и как оказалось, условия, существующие на ней, способствуют там жизни на ней человека.
Исследуя условия пространства для так называемого дома Альфа Центавра А и Б, очень напоминающего Солнце, астрономы наткнулись на объект, вращающийся вокруг одной из них. Он больше Земли примерно в 50 раз. Причем, похоже, атмосфера его похожа на земную, а значит, там человек мог бы жить.
Всем известный Стивен Хокинг еще в 2017 году уверял, что для обживания планет землянам понадобится 100 лет. Тогда он говорил, что для этого будет пригодна Proxima B. Самая наиболее известная близкая вне нашей Солнечной системы, звезда которой - Proxima Centauri.
Как утверждают ученые, они в течение десяти лет нашли способ, как достичь обетованной планеты.
Ими уже рассчитано, что полет наилучшего из сконструированных космических кораблей, направленных в сторону Альфа Центавра, может занять... 30 тысяч лет! Это следует из исследований данных самых крупных телескопов Земли.
Легендарный астрофизик Стивен Хокинг предсказывал, что человечеству удастся сконструировать, оборудованные лазерными двигателями «нанокорабли», которые достигнут Альфы Центавра уже в течение 20 лет!
Открытие новой экзопланеты стало новым стимулом, чтобы изобрести новинку.
А ученые уже придумали и создали видео, как будет выглядеть основанный там город. Приводим ссылку -
Imaging Habitable-Zone Exoplanets Around Alpha Centauri - YouTube