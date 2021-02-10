У землян есть надежда! Экзопланета в 50 раз больше нашей Земли, атмосфера которой может позволить создание там жизни, была открыта вблизи многократно упоминавшейся в фантастических романах звезды Альфа Центавра.

Созвездие Альфа Центавра состоит из звезд, расположенных вблизи Земли, находящихся на расстоянии 4,4 светового года от нас. Ученые давно подозревали, что там существуют подобные нашей планеты. Одна из них была открыта, и как оказалось, условия, существующие на ней, способствуют там жизни на ней человека.

Исследуя условия пространства для так называемого дома Альфа Центавра А и Б, очень напоминающего Солнце, астрономы наткнулись на объект, вращающийся вокруг одной из них. Он больше Земли примерно в 50 раз. Причем, похоже, атмосфера его похожа на земную, а значит, там человек мог бы жить.