Однако вместе с этим остается множество вопросов относительно будущего мирного сосуществования двух народов, в частности в самой нагорной части Карабах а. Что сулит Азербайджану и Армении новая геополитическая реальность в регионе? Как двум народам после десятилетий непримиримого противостояния и военного конфликта научиться жить в мире? Как найти общие точки соприкосновения? И не скатится ли при этом Армения к реваншизму, что в большей степени зависит от ответа на другой вопрос - удержится ли у власти правительство Пашиняна?

В ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабах е практически все информационное пространство России было заполнено армянской пропагандой. Лишь редким беспристрастным российским экспертам и журналистам едва удавалось прорвать заслон армянской лоббистской сети, рассказывая российской общественности и об азербайджанской истине. Ведь в период кульминации военного конфликта лидер России Владимир Путин неоднократно призывал к беспристрастному освещению позиций сторон, уточняя, что у каждой стороны своя правда.

- Вы один из немногих экспертов, чьи прогнозы по развитию карабахского конфликта практически всегда сбывались. Еще до начала боевых действий в Карабахе осенью прошлого года, вы неоднократно выступали с заявлениями в защиту территориальной целостности Азербайджана. А ваши выступления в российских СМИ в дни войны, с одной стороны, принесли вам большую популярность среди азербайджанцев, а с другой – критику армян. Чем была обусловлена ваша позиция, учитывая, что российские СМИ и эксперты в большинстве своем выступали с проармянской риторикой?

- Я бы даже сказал не некоторую, а конкретную критику с армянской стороны (смеется). Ну, во-первых, позиция Азербайджана с точки зрения его территориальной целостности представлена в нашем информационном пространстве президентом Владимиром Путиным, который неоднократно говорил, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана. В ходе конфликта Путин заявлял, что боевые действия ведутся не на территории Армении, и, следовательно, никаких предпосылок для вмешательства России либо ОДКБ в этот конфликт нет. Моя позиция по этому конфликту полностью коррелируется с позицией российского президента. Я поддерживал Путина с момента его прихода к власти и продолжаю поддерживать сейчас. Когда он только был назначен премьер-министром России, я сопровождал его во время поездки в Ботлих при разгроме банды Басаева и ичкерийских террористов, которые вторглись с территории тогдашнего сепаратистского образования на территорию Дагестана и хотели взорвать российский Северный Кавказ. Фактически в Ботлихе Путин остановил развал России. Там я увидел, к чему приводит сепаратизм и военный мятеж на территории государства. Так что моя позиция основана на том, что территориальная целостность - это фундамент государства, а нормы международного права должны выполняться.

Мы прекрасно знали, что именно армянские сепаратисты стали детонатором развала Советского Союза. Еще задолго до республик Прибалтики армянские сепаратисты своими требованиями и претензиями на некую исключительность спровоцировали кровавые события в регионе. Я негативно воспринимал развал СССР, видел на Северном Кавказе, к чему приводит сепаратизм. Поэтому моя позиция по этому конфликту не антиармянская и не проазербайджанская. Она основывается на национальных интересах России, которые формулирует президент нашей страны.

Действительно, в ходе конфликта мы наблюдали определенные информационные перекосы, особенно в общественно-политических программах, где обсуждалась эта война. Мнение, которое я озвучивал, основывалось на официальной позиции Кремля. Просто, скажем, мнений, которые озвучивались с противоположной стороны, было на порядок больше.

Военная победа Азербайджана важна также и для России, потому что поставлена точка в этом конфликте и разорвана дуга нестабильности вокруг российских границ. И поэтому мы понимаем, что это была справедливая война со стороны Азербайджана, который воевал за свои территории и обеспечивал территориальную целостность. Совершенно очевидно, что президент Ильхам Алиев в ходе этой войны решал те же задачи, которые решал президент Путин в конце 90-х – начале нулевых.

- Армянское общество до сих пор не может смириться с разгромным поражением. Винят всех, начиная от Пашиняна, заканчивая Турцией и мифологизированными сирийскими боевиками. Какие факторы, по-вашему, обусловили победу Азербайджана в этой войне?

- Победа Азербайджана в этой войне была исторически предопределена и неизбежна. Дело в том, что Армения пребывала в плену иллюзий относительно своей неуязвимости. На протяжении 30 лет армяне минировали приграничные территории и строили инженерные сооружения, которые, как им казалось, будут непреодолимы. Была такая «армянская линия Мажино», которую, как они полагали, Азербайджан не сможет прорвать. На этом и рождались мифы о неуязвимости Армении.

Территориальные завоевания Армении были осуществлены, когда Азербайджан был слаб и у власти находились силы, неспособные к национальной консолидации и государственному строительству. Речь идет о Народном фронте. После возвращения к власти Гейдара Алиева страна была спасена от дезинтеграции и получила перспективу ясного движения вперед. В Азербайджане была выстроена сильная президентская власть. После того, как страну возглавил Ильхам Алиев, было очевидно, что курс на защиту суверенитета будет продолжен, и основой стала эффективная азербайджанская экономика. Экономика – это тот фундамент, базис, на котором может развиваться общество, укрепляться обороноспособность и создаваться современные вооруженные силы.

Так распорядилась судьба и Всевышний, что Азербайджан имеет богатые запасы нефти и газа. Однако не каждая страна может грамотно распорядиться таким национальным достоянием. Мы это видим на примере многих стран, для которых богатые запасы нефти и газа стали в буквальном смысле проклятием. Взять ту же Венесуэлу. Сочетание природных ресурсов, умелое их освоение, сильная президентская власть, авторитетный глава государства позволили Азербайджану создать эффективные Вооруженные силы. Азербайджан взял все самое лучшее, что есть сегодня на мировом рынке оружия. Были осуществлены массированные закупки современного вооружения из России, приобретены современные системы вооружения в Израиле, Турции и ряде других стран. Но закупить современное вооружение мало, надо еще научиться грамотно и эффективно его использовать. Поэтому в момент, когда была навязана война, Азербайджан оказался к ней готов. В ответ на армянские провокации с обстрелом территорий Азербайджан начал реализовывать контрнаступательную операцию. Страна очень грамотно использовала тактику в этой войне. Она так и войдет в историю, как первая война беспилотников и дронов. Именно поэтому военный опыт Азербайджана будут изучать все. А это достигнуто не просто так - были усовершенствованы система боевого управления, координация деятельности десятков аппаратов, применение новых боевых тактик. Ну и высокий моральный дух солдат.

Что касается Армении, то ее подвело и то, что у нее оказались ложные цели и ложные кумиры. Армяне поклонялись нацистским коллаборантам, вознося их в пантеон национальных героев. Поэтому, даже с точки зрения исторической справедливости эту войну не могла выиграть страна, в центре столицы которой стоит памятник нацистскому преступнику. С позиции морали такая страна не может победить.

- Поражение в войне усугубило социально-экономический кризис в Армении, добавив к нему еще и политический разлад. Повсеместно звучат реваншистские призывы, разрозненные политические силы не оставляют попыток консолидироваться и свергнуть правительство Пашиняна. На сцену возвращаются такие одиозные политики, как Вазген Манукян и Роберт Кочарян. Каково ваше видение нынешней общественно-политической ситуации в Армении? Устоит ли власть Пашиняна?

- Дело в том, что митинги недовольных в Армении не набирают критическую массу. Более того, протестная волна идет на спад. И вывод на авансцену армянской политики Роберта Кочаряна является следствием того, что Вазген Манукян не смог стать той объединяющей фигурой, тем знаменем, с помощью которого можно свергнуть Пашиняна. Да, в первые дни были погромы в Ереване. Толпа линчевала третье лицо в государстве - спикера Арарата Мирозяна, как Каддафи. Удивительно, как он вообще выжил.

Что касается призывов к реваншу, мне кажется, что для большинства в армянском обществе уже очевидно, что никакого реванша не будет. Думаю, Пашиняну четко объяснили в Кремле правила игры, и теперь он играет по этим правилам. Кроме того, есть трехсторонне заявление, которое подписал Пашинян, и он обязан исполнять все, что там написано. Вдобавок к этому есть некоторые договоренности, которые были достигнуты на встрече трех лидеров. Да, Пашиняна сегодня обвиняют в том, что он и турецкий, и британский агент. Это очень напоминает 37-й год, и армянское общество просто ищет японских шпионов. Разумеется, все это бред и демонстрирует деградацию армянского общества и политической системы страны. Поэтому идеи реванша – это исторический тупик, который просто приведет к потере централизованного управления государством и развалу Армении.

Вместе с тем, со стороны части людей из окружения Пашиняна раздаются какие-то здравые рассуждения в пользу улучшения отношений с соседями и развития торговли, но таких людей тут же объявляют предателями. Но будем ждать развития событий, вроде на 20-е число там назначен очередной митинг. Ряд армянских политиков и публицистов открыто призывает поступить с Пашиняном так, как когда-то поступили с четой Чаушеску. Очевидно, что именно поэтому супруга Пашиняна спешно вылетела в США, явно боится расправы. Но Пашинян все еще в Ереване. И как бы не относиться к нему, он все же легитимно избранный глава армянского государства. Он открыто заявил, что никаких досрочных выборов не будет. Ранее о готовности участвовать в досрочных выборах заявлял Кочарян. Но он сейчас такая же маргинальная фигура, как и Навальный. Я не вижу за ним политического будущего и, самое главное, поддержки населения.

Что же касается того, что некоторые позиционируют Кочаряна как личного друга Владимира Путина, то выбор делает армянский народ, а не Россия. Поэтому даже дружеские отношения президента России и бывшего президента Армении - не повод, чтобы Кочарян заехал во власть на российских танках. Этого не будет. Выбор должен делать армянский народ.

- Окончание войны создало новые геополитические реалии во всем Южнокавказском регионе. Армения на протяжении десятилетий позиционировала себя в роли единственного союзника России на Кавказе. Однако за десятилетия независимости Армения как в экономическом, так и политическом плане отдала России все, что могла отдать. Что сегодня Ереван может предложить Москве, чтобы сохранить мнимый статус главного союзника в регионе?

- Во-первых, хочу сказать, что Армения – это все-таки суверенное государство, а не Армянский федеральный округ в составе Российской Федерации. Поэтому мы выстраиваем наши отношения с ней, как с суверенным государством. Во-вторых, мы не должны дотировать Армению и содержать ее. Если у этой страны нет денег на то, чтобы рассчитаться за какие-то поставки, то российские компании входят в структуру управления собственностью, находящейся на ее территории. В данном случае это отнюдь не жест доброй воли со стороны Армении, которая нам чего-то там отдала.

Извините, но это нормальные экономические отношения двух партнеров, один из которых дееспособен, а другой нет. В силу этого российские компании устанавливают контроль над определенными секторами армянской экономики. Это общемировая практика.

Но, как мы видим, Пашинян решил показать зубы и возбудить уголовные дела, в том числе и против ряда российских компаний. На самом деле он пытался таким образом выбить дешевый газ в обмен на то, что он оставит их в покое. Но, как вы знаете, этот примитивный шантаж не сработал. С Путиным и вовсе такие вещи не проходят, поэтому никаких скидок и преференций Пашинян не получил. Что касается претензий Армении на некоторую эксклюзивную роль в защите российских интересов, то мы сами в силах защитить свои национальные интересы. Такие трюки больше не пройдут. Тем более, что у нас есть Каспийская флотилия, которая своим потенциалом, в том числе и дальнего ракетного удара, делает фактор нашего военного присутствия в Армении не столь важным, как это было ранее. Армения и сейчас пытается позиционировать себя как главного союзника России, но это лукавые игры. Если они такие союзники, то пусть сначала хотя бы ополовинят самое большое на постсоветском пространстве американское посольство. Нам не нравится присутствие там такого большого количества американских дипломатов. Это не друзья Армении и России, это кадровые сотрудники Госдепа и разведки под дипломатическим прикрытием. Их ведь туда не Пашинян заселил, это сделал еще Саргсян. И именно Саргсян возвел на постамент героя нацистского преступника Гарегина Нжде. Это все кальки политики начала ХХ века. Современный мир, он совершенно иной, и прежние понимания ценности союзников и партнеров меняются благодаря тому, что меняется мир. Кто, к примеру, мог подумать, что Россия и Турция будут сотрудничать и Анкара закупит такое серьезное российское вооружение как С-400? Кто мог сказать, что Россия будет строить в Турции атомную электростанцию? Это новая реальность, она другая. Мы не должны жить в плену навязанных нам Арменией и армянским лобби представлений. Россия должна смотреть на мир не через армянские очки, а через призму своих национальных интересов.

- Мой следующий вопрос, именно про эту новую реальность. Россия владеет множеством экономических субъектов в Армении, Россия и Армения состоят в одном военно-политическом блоке - ОДКБ. Россия имеет военную базу на территории Армении и поставляет ей вооружение. Но разве это помогло остановить приход к власти так называемых «соросят»? И с другой стороны, есть Азербайджан, который не входит в военно-политический блок, а председательствует в Движении неприсоединения, не допуская при этом ущемления интересов России на ее южных рубежах. Азербайджан покупает много больше российского вооружения, чем Армения, причем, за реальные деньги. В Азербайджане чтят русскую культуру, преподают в школах русский язык и не ставят памятники нацистским преступникам. Разве Азербайджан в этом плане не более ценный союзник для России, чем Армения?

- Вы не должны забывать про деятельность армянского лобби в России, которое, в частности, имеет мощные позиции в информационной сфере. Мы до сих пор видим изумительные эфиры, в ходе которых черное называют белым, а белое – черным. Где идет демонизация «злейших врагов» России – Азербайджана и Турции, а теперь и Казахстана. Казахстан, оказывается, ныне тоже «агент влияния Эрдогана» и делает все для создания Большого Турана. При этом ни Казахстан, ни Эрдоган этого не знали (смеется). Слушайте, не надо нас пугать Тураном, Россия с учетом того, как в ней представлен тюркский мир, сама является Великим Тураном. Это ответ армянским лоббистам, которые сегодня взахлеб кричат об этой мнимой опасности.

Ваши слова о том, что сегодня Азербайджан более ценен и важен, а главное – в отличие от Армении беспроблемен - объективная истина. Думаю, именно поэтому президент Путин занял такую позицию в ходе войны. Позицию не поддерживать территориальные претензии Армении и отказаться с участием российских вооруженных сил вмешаться в войну на стороне Армении. Хотя если вспомнить заявления армянских лоббистов, то они открыто призывали вмешаться в конфликт. То есть нам предлагали полномасштабный Карибский кризис №2. Они готовы были втянуть Россию в ядерный конфликт с Западом, чтобы спасти режим в Нагорном Карабахе от разгрома. Поэтому Россия заняла такую равноудаленную позицию, взвешивая и анализируя ситуацию. Первые две недели конфликта были самыми опасными, потому что армянские лоббисты готовили российское общественное мнение к тому, что российский экспедиционный корпус отправится воевать за армянские интересы в Нагорном Карабахе. Но еще раз повторю, что президент России принимает решения не основываясь на заявлениях, сделанных в ток-шоу.

- Как урегулирование конфликта и освобождение оккупированных территорий Азербайджана сказались на азербайджано-российских отношениях? Каким вы видите потенциал их развития?

(Продолжение следует)