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Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева совершила визит в южный регион страны. В рамках визита, в соответствии с правилами приема граждан, состоялась встреча омбудсмена с гражданами в Джалилабадском региональном центре. Омбудсмен принимала граждан на основе их обращений. В ходе встречи были заслушаны обращения граждан, даны разъяснения по определенным вопросам. Некоторые из них были решены на месте, другие взяты на контроль для дальнейшего обращения в соответствующие государственные структуры.

Стоит отметить, что омбудсмен всегда держит под контролем поручения президента Ильхама Алиева о тщательном и заботливом отношении к обращениям граждан со стороны госструктур. Все поступающие обращения расследуются по существу, и предпринимаются необходимые меры. В ходе приема граждан было отмечено, что для более эффективного и гибкого рассмотрения обращений граждане могут позвонить на горячую линию (012) 916, обратиться в региональные центры омбудсмена, а также направить свои обращения через электронную почту и социальные сети. Омбудсмен также продолжает регулярные встречи с семьями ветеранов и шехидов войны, а также ранеными военнослужащими. Так, в ходе визита в южный регион Сабина Алиева и сотрудники Аппарата омбудсмена навестили семью ставшего шехидом старшего лейтенанта Эльчина Закир оглу Агаева.