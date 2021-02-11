Омбудсмен Сабина Алиева навестила семьи шехидов в южном регионе фото
Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева совершила визит в южный регион страны. В рамках визита, в соответствии с правилами приема граждан, состоялась встреча омбудсмена с гражданами в Джалилабадском региональном центре.
Омбудсмен принимала граждан на основе их обращений. В ходе встречи были заслушаны обращения граждан, даны разъяснения по определенным вопросам. Некоторые из них были решены на месте, другие взяты на контроль для дальнейшего обращения в соответствующие государственные структуры.
Стоит отметить, что омбудсмен всегда держит под контролем поручения президента Ильхама Алиева о тщательном и заботливом отношении к обращениям граждан со стороны госструктур. Все поступающие обращения расследуются по существу, и предпринимаются необходимые меры.
В ходе приема граждан было отмечено, что для более эффективного и гибкого рассмотрения обращений граждане могут позвонить на горячую линию (012) 916, обратиться в региональные центры омбудсмена, а также направить свои обращения через электронную почту и социальные сети.
Омбудсмен также продолжает регулярные встречи с семьями ветеранов и шехидов войны, а также ранеными военнослужащими. Так, в ходе визита в южный регион Сабина Алиева и сотрудники Аппарата омбудсмена навестили семью ставшего шехидом старшего лейтенанта Эльчина Закир оглу Агаева.
Стоит отметить, что, учитывая желание шехида увидеть освобожденную Шушу, его новорожденную дочь назвали Шушой. За проявленную храбрость Эльчин Агаев был посмертно награжден медалями «За Родину», «За отвагу», «За освобождение Суговушана», и «За освобождение Лачина».
Затем Сабина Алиева навестила семью Национального героя Мубариза Ибрагимова. В ходе встречи омбудсмен отметила, что храбрость, проявленная национальным героем, является примером для всего молодого поколения страны.
Помимо этого, омбудсмен посетила семью уроженца села Хишкере Масаллинского района Ибрагима Хезретгулу оглу Лалаева, который героически погиб в ходе войны. Сабина Алиева поинтересовалась проблемами семьи шехида. Члены семьи шехида поблагодарили омбудсмена за особую заботу к семьям шехидов и ветеранов.
Омбудсмен также навестила семью раненого военнослужащего из Билясувара Гурбана Вугар оглу Закизаде, который продемонстрировал храбрость в боях за Агдере. Сабина Алиева отметила, что вопросы обследования и лечения ветерана будут держаться под контролем. Отметим, что за проявленную храбрость ветеран награжден медалью «Отважный боец».
В ходе встреч семьям шехидов и ветеранов войны были представлены посылки от имени омбудсмена.