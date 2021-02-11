Натия Турнава о поставках каспийского газа в Европу через Грузию

«Мы все участники поистине исторического процесса, когда наша вековая мечта и стран региона о поставках каспийского газа в Европу через Грузию стала реальностью. Уже в действии находится не только Южнокавказская часть, что приносит благо Грузии, но и после второй фазы Шахдениза успешно был запущен проект TANAP, и теперь, наконец, Трансадриатический трубопровод». Как сообщают грузинские СМИ, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, которая приняла участие в министериале Консультативного совета Южного газового коридора, проводившемся в этом году в режиме онлайн.

По её словам, министериал в этом году — один из самых успешных, страны-участницы регионального проекта могут сказать, что, несмотря на пандемию, все запланированные мероприятия были выполнены.

Турнава отметила, что главным благом для населения Грузии также является увеличение объемов т.н. бесплатного газа, что укрепляет энергетическую независимость страны.