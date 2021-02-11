Умер легендарный джазмен Чик Кориа

Джазовый пианист и композитор Чик Кориа умер в возрасте 79 лет. Он обладатель 23 премий «Грэмми», входит в Зал славы джаза (DownBeat Jazz Hall of Fame).

«С величайшей грустью мы сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно»,— говорится в сообщении на сайте музыканта.

Перед кончиной Кориа оставил обращение, в котором поблагодарил своих близких и поклонников за то, что «помогали гореть пламени музыки».

Чик Кориа в 1960-х был пианистом в коллективе Майлза Дэвиса. В 1970-х основал группу Return To Forever.