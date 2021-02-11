Курт Доннелли: Европейские потребители этой зимой впервые используют газ Азербайджана

«Транспортировка углеводородов Каспийского моря на западные рынки осуществлялась десятилетиями. Рад, что правительство и энергетические компании США сыграли важную роль в этих постоянных усилиях». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал советник заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Курт Доннелли, выступая на на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, прошедшем в формате видеоконференции.

«Южный газовый коридор действительно является многомерным и многосторонним достижением в энергетическом секторе. Все представленные сегодня здесь страны сыграли свою роль. В том числе есть многочисленные компании из всех стран-участниц проекта. Европейские потребители в Италии, Греции и Болгарии нынешней зимой впервые используют природный газ Азербайджана. Мы приветствуем рыночные испытания для Трансадриатического трубопровода, начало которых ожидается на последующем этапе в нынешнем году, и искренне желаем увидеть результаты до конца 2021 года», - сказал Курт Доннелли.