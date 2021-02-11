Еврокомиссар: ЕС и Азербайджан являются стратегическими энергетическими партнерами

«Благодаря Южному газовому коридору Европейский Союз и Азербайджан в настоящее время являются стратегическими энергетическими партнерами. Мы достигли этого не случайно или на каких-то условиях. Совсем наоборот. Мы достигли сегодня этой точки потому, что все участники сегодняшнего заседания неутомимо трудились и демонстрировали приверженность ». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказала комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон, выступая на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, прошедшем в формате видеоконференции.

«Прежде всего, хочу поблагодарить президента Алиева за позицию, решительность и стратегическое управление на протяжении всех этих лет. Мне также хочется выразить признательность Грузии, Турции и Албании. Наш коридор проходит через ваши территории. Без вас проекта Южного газового коридора не было бы. Поддержка политики играет в таких проектах основополагающую роль до прокладки того или иного трубопровода. Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки и Соединенное Королевство за оказанную в этот период политическую поддержку. Мы признательны вам за вашу работу и поддержку в эти годы. Последний, но важный момент связан с финансированием. Финансирование было чрезвычайно важным в реализации данного проекта. Хочу поблагодарить Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и все частные структуры, внесшие вклад в финансирование проекта. Именно так мы достигли этой точки», - сказала еврокомиссар.