У ВОЗ нет рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах, рассказала в интервью РБК представитель организации Мелита Вуйнович.

По ее словам, эксперты советуют регулярно мыть руки в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком.

"Перчатки рекомендуются в медицинских учреждениях и там, где есть высокий шанс заразиться или заразить кого-то еще, то есть где есть близкий контакт с людьми, в местах оказания каких-то услуг", — уточнила собеседница российского агентства.