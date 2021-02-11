Kontakt Home радует влюбленных скидками до 50%
Одна из ведущих торговых сетей страны, Kontakt Home, вновь позаботилась о любящих сердцах. Так, с 12 по 14 февраля по случаю Дня всех влюбленных сеть объявила скидки до 50% на покупку всех видов товаров наличными, а также рассрочку без предоплаты и процентов до 24 месяцев. Спешите воспользоваться акцией, чтобы осчастливить любимого человека.
Итак, в рамках кампании можно приобрести:
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iPhone 12 за 2289 манатов вместо 2550;
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Samsung Galaxy A31 за 469 манатов вместо 550;
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Наушники Mi Airdots за 59 манатов вместо 80;
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Портативную акустику от бренда JBL за 129 манатов, вместо 170;
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Расчёску-выпрямитель Philips за 65 манатов, вместо 100;
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Автономный триммер Philips за 49 манатов, вместо 70;
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Банный халат Эвора от бренда Sarev за 75 манатов, вместо 108.
Также владельцы такситных карт смогут разделить скидочную цену на 18 месяцев.
Радующие предложения на этом не заканчиваются. Kontakt Home позаботился и о тех, кто хочет приобрести товар в рассрочку. Итак, до полуночи 14 февраля можно приобрести смартфоны без предоплаты и процентов в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры и всю бытовую технику - на 18 месяцев, всю мебель - на 24 месяца.
В дни кампании:
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Xiaomi Redmi Note 9T с памятью в 128 GB в месяц всего за 55 манатов;
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Планшет Samsung Galaxy Tab A7 в месяц всего за 44,17 манатов.
Не теряя времени, спешите воспользоваться скидочными ценами, придя в ближайший магазин Kontakt Home. А для онлайн заказа подарка перейдите на сайт kontakt.az. Ваш заказ, как всегда, будет доставлен прямо к вашей двери быстро, бесплатно и безопасно. Оплату можно сделать и онлайн, и наличными, также банковскими и такситными картами.
Как всегда, и в этот праздник Kontakt радует!