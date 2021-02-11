Kontakt Home радует влюбленных скидками до 50%

Одна из ведущих торговых сетей страны, Kontakt Home, вновь позаботилась о любящих сердцах. Так, с 12 по 14 февраля по случаю Дня всех влюбленных сеть объявила скидки до 50% на покупку всех видов товаров наличными, а также рассрочку без предоплаты и процентов до 24 месяцев. Спешите воспользоваться акцией, чтобы осчастливить любимого человека.

Итак, в рамках кампании можно приобрести:

Также владельцы такситных карт смогут разделить скидочную цену на 18 месяцев.

Радующие предложения на этом не заканчиваются. Kontakt Home позаботился и о тех, кто хочет приобрести товар в рассрочку. Итак, до полуночи 14 февраля можно приобрести смартфоны без предоплаты и процентов в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры и всю бытовую технику - на 18 месяцев, всю мебель - на 24 месяца.

В дни кампании:

Xiaomi Redmi Note 9T с памятью в 128 GB в месяц всего за 55 манатов;

Планшет Samsung Galaxy Tab A7 в месяц всего за 44,17 манатов.

Не теряя времени, спешите воспользоваться скидочными ценами, придя в ближайший магазин Kontakt Home. А для онлайн заказа подарка перейдите на сайт kontakt.az. Ваш заказ, как всегда, будет доставлен прямо к вашей двери быстро, бесплатно и безопасно. Оплату можно сделать и онлайн, и наличными, также банковскими и такситными картами.

Как всегда, и в этот праздник Kontakt радует!