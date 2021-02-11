Полиция пресекла свадьбу в Агстафе

Сотрудники полиции пресекли свадебную церемонию, тайно проводимую в Агстафе. Как сообщают в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Агстафинского районного отдела полиции во время несения службы обнаружили, что в частном доме в селе Кочаскер проводится свадьба.

Мероприятие было немедленно остановлено сотрудниками отдела, в отношении организаторов и лиц, принимавших в свадьбе участие, были приняты меры в соответствии с законодательством.

На шесть участников мероприятия составлен протокол по соответствующей статье (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках.