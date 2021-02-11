В Японии появился министр по одиночеству

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил создать должность для человека, который возглавит борьбу с одиночеством и изоляцией в стране.

Как пишет Nikkei, глава правительства отметил, что из-за коронавируса выросло число самоубийств среди женщин.

Пост займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото. Он должен отслеживать состояние детской бедности в стране и координировать помощь пожилым.

Министр отметил, что связи между людьми в обществе в современном мире и так размывались, а пандемия еще больше ограничила их контакты и сделала проблему очевидной.

Напомним, должность министра по одиночеству также есть и в Великобритании — ее учредила в 2017 году экс-премьер Тереза Мэй.