И индийский генерал заговорил о победе Азербайджана в Карабахе
Начальник генерального штаба индийской армии генерал Манодж Мукунд Нараване назвал 44-дневную войну между Азербайджаном и Арменией в Карабахе «образцом войн будущего».
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на The India Times, в то время как на границе Индии и Китая растет напряженность, генерал сказал, что армия «готовится к будущим конфликтам, но при этом не игнорирует настоящие конфликты на своих границах».
Выступая на семинаре по будущим войнам, организованном Centre for Land Warfare Studies, глава генштаба Индии отметил, что танки, истребители и подводные лодки, которые играли решающую роль в войнах XX века, стали менее значимы перед лицом новых проблем.
«Мы видели в Идлибе, а затем и во время армяно-азербайджанской войны, как дроны использовались в наступательных целях. Они бросили вызов традиционному оружию - танкам, артиллерии и пехоте», - констатировал индийский генерал.
Отметим, что Индия не первая страна, изучающая опыт войны пятого поколения, которую вела Азербайджанская армия в Карабахе. Многие передовые страны, в том числе США, меняют концепцию вооружений с учетом опыта массового использования дронов в этой войне.