И индийский генерал заговорил о победе Азербайджана в Карабахе

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на The India Times, в то время как на границе Индии и Китая растет напряженность, генерал сказал, что армия «готовится к будущим конфликтам, но при этом не игнорирует настоящие конфликты на своих границах».

Начальник генерального штаба индийской армии генерал Манодж Мукунд Нараване назвал 44-дневную войну между Азербайджаном и Арменией в Карабах е «образцом войн будущего».

Выступая на семинаре по будущим войнам, организованном Centre for Land Warfare Studies, глава генштаба Индии отметил, что танки, истребители и подводные лодки, которые играли решающую роль в войнах XX века, стали менее значимы перед лицом новых проблем.

«Мы видели в Идлибе, а затем и во время армяно-азербайджанской войны, как дроны использовались в наступательных целях. Они бросили вызов традиционному оружию - танкам, артиллерии и пехоте», - констатировал индийский генерал.

Отметим, что Индия не первая страна, изучающая опыт войны пятого поколения, которую вела Азербайджанская армия в Карабахе. Многие передовые страны, в том числе США, меняют концепцию вооружений с учетом опыта массового использования дронов в этой войне.