Kapital Bank перечислил в «Фонд возрождения Карабаха» полмиллиона манатов

Kapital Bank в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности выделил средства в «Фонд возрождения Карабах а», созданный для реализации мероприятий по восстановлению, строительству и благоустройству освобожденных от оккупации территорий. Банк перечислил на счет фонда 500 000 манатов.

Для перечисления денежных средств в «Фонда возрождения Карабаха», учрежденного указом Президента Азербайджанской Республики от 4 января 2021 года, были обнародованы реквизиты банковских счетов в национальной и иностранной валютах. Как и ряд других крупных холдингов и компаний, Kapital Bank перевел определенную сумму на один из этих счетов. Компании PASHA Group пожертвовали фонду в общей сложности 2 миллиона манат.

Следует отметить, что основной целью созданного главой государства фонда является оказание финансовой поддержки и привлечение инвестиций в осуществляемые меры, направленные на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий, превращение их в регион с устойчивой экономикой и высоким благосостоянием. Деятельность фонда также включает в себя развитие партнерства и проведение необходимых агитационных работ.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.