Turkish Airlines планируют открыть рейсы в Гянджу

Авиакомпания Turkish Airlines планирует в мае 2021 года открыть рейсы из Турции в Гянджу. Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, об этом сказал представитель компании в Азербайджане Сейфулла Ильяс.

«Сейфулла Ильяс провел встречу с главой Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамовым. Представитель Turkish Airlines заявил, что развитие туристического потенциала Гянджи, Гёйгеля, Кедабека, Нафталана и других близлежащих территорий положительно сказывается на количестве иностранных туристов в регионе. Учитывая эти и ряд других факторов, Turkish Airlines планирует организовать полеты в Гянджу по доступным ценам», - говорится в сообщении ИВ Гянджи.