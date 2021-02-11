Чиновника заподозрили в получении взятки за назначение соцпомощи

Сотрудник регионального территориального филиала №19 Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения подозревается в получении взятки от жительницы Шамкира.

Как сообщили haqqin.az в правоохранительных органах, в результате проведенных расследований были установлены обоснованные подозрения в том, что Гасанага Исмаил оглу Исмаилов, занимавший должность главного консультанта сектора социального страхования регионального территориального филиала №19 ГФСЗ, взамен на назначение адресной социальной помощи жительнице села Байрамлы Шамкирского района Мамедовой Айнуре Вахид гызы получил от нее взятку в 1 200 манатов (сумма, равная шестимесячной выплаты социальной помощи) с условием выплаты по частям.

Возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки) УК Азербайджана.