ПО «Азеригаз» всегда стремится найти возможные, оптимальные пути решения проблеем, анализируя запросы от абонентов, как через СМИ, так и через социальные сети. При обсуждении таких обращений становится ясно, что абоненты «Азеригаз», особенно те, кто в дальнейшем будет использовать механические-электронные счетчики, хотят свести к минимуму общение с контролерами. Об этом haqqin.az в пресс-службе производственного объединения.

Как сообщили в «Азеригаз», уже дает результаты работа, проделанная для решения этой проблемы в многоэтажных домах. Устанавливаемые на платные счетчики новые устройства, создают полноценные условия для удаленного управления мобильными терминалами. ПО «Азеригаз» также решило обновить систему оповещения.

Для тех абонентов, которые не хотят, чтобы показания счетчиков считывались контроллером, а хотят получать уведомления по SMS, для них нововведения будут внедрены сразу. Так, в период с 1 по 5 марта пользователи механически-электронного счетчика могут отправить отчетливо видимую фотографию показаний счетчика в справочную службу объединения (+994 77) 3104104. При условии, что номер мобильного телефона, с которого отправлено сообщение, принадлежит абоненту и на фото должна отображалась дата.

Если фотография будет нечеткой и дата не отражает указанный выше временной интервал, гражданину будет предложено заново правильно отправить сообщение. Таким образом, информация о мобильном телефоне абонента будет зарегистрирована в общей базе данных как активный номер и пользователь, повторяя тот же процесс 1-5 числа каждого месяца, будет иметь возможность получать SMS.

Отметим, что в ближайшие дни ПО «Азеригаз» отправит SMS-уведомления 40 тысячам пользователей постоплатных счетчиков, зарегистрированных в базе данных Баку и Апшеронского района. СМС-уведомления будут отправлены тем, кто имеет задолженность не менее 10 манат. Активное участие абонентов в этом процессе увеличит охват рассылки SMS-уведомлений и сделает процесс более оптимальным.

Процесс можно посмотреть на следующем видео: