В Карсе завершаются совместные учения Турции и Азербайджана фото
В турецком Карсе проходят совместные азербайджано-турецкие учения «Зима-2021», сообщают турецкие СМИ.
За учениями наблюдали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, заместитель министра обороны - командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал армии Умит Дюндар, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Хасан Кючюкакйюз и командующий Военно-морскими силами адмирал Аднан Озбал.
Учения, начавшиеся 1 февраля, завершатся сегодня. Целью учений является обеспечение координации действий при проведении совместных операций, испытания нового вооружения и средств передвижения.