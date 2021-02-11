В Армении признали: дорога в Кафан проходит по территории Азербайджана

Часть дороги из Гориса в Кафан проходит вне международно признанных границ Армении, заявил депутат от блока «Мой шаг» Айк Геворкян в пятницу на брифинге в парламенте, комментируя заявление вице-премьера Тиграна Авиняна, сообщает «Спутник-Армения».

Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в парламенте, что, кроме заявлений от 9 ноября и 11 января, есть еще одна договоренность относительно дороги Горис – Давид-Бек, поскольку там дорога проходит «по спорным участкам».

«Что касается дороги, то вы знаете, что на участке Горис-Кафан длиной 21 км дорога проходит вне международно признанных границ Армении, то есть по международно признанной территории Азербайджана. Но эта дорога ни на секунду не закрывалась», - сказал Геворкян.

По его словам, вопрос не должен регулироваться какими-то соглашениями, это результат договоренностей.

Депутат еще раз подчеркнул, что дорога ни на секунду не перекрывалась представителями Азербайджана.