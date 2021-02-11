Министерство по чрезвычайным ситуациям начало проводить просветительские мероприятия с целью предотвращения поездок граждан на освобожденные территории до их разминирования, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

В ходе просветительских мероприятий, проведенных в населенных пунктах Физулинского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Ходжавендского и Джебраильского районов, населению разъясняется, что на освобожденных от оккупации территориях в настоящее время проводятся операции по разминированию, и поездки на эти территории сейчас без специального разрешения недопустимы, так как там пока сохраняется минная угроза.