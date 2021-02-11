ВС Турции уничтожили десятки террористов

ВС Турции в рамках операции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») на севере Ирака ликвидировали 33 боевика, в том числе двух главарей террористов РКК, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Антитеррористическая операция, начатая 10 февраля в районе Гара на севере Ирака, продолжается в соответствии с намеченным планом, говорится в сообщении.

В операции задействованы более 40 самолетов, а также ударные беспилотники. ВВС Турции уничтожили более 50 объектов террористов на севере Ирака, в том числе «штабы», склады с боеприпасами и пещеры, где укрывались боевики РКК.