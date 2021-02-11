Глава пресс-службы Милли Меджлиса подал в отставку

Заведующий отделом по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса Азербайджана Джейхун Алиев (Джейхун Али) освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, приказ об этом подписала председатель парламента Сахиба Гафарова.

Другим приказом спикера парламента на эту должность назначен Мехман Гаибов, ранее являвшийся заместителем заведующего отделом по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Напомним, Джейхун Алиев был назначен заведующим отделом по связям с общественностью и прессой парламента в мае прошлого года.