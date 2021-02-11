Домработница похитила золото на 15 тысяч манатов

Сотрудники Насиминского 21-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых была задержана жительница столицы, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Было установлено, что пятого ноября 2020 года на территории района в одном из домов жительница Баку Х.Гасанова похитила золотых украшений на сумму 14 800 манатов.

Х.Гасанова работала уборщицей в этом доме.

По факту проводится расследование.