«Кучка людей»: в Баку презентовали фильм о конфликте в Карабахе

На днях зрителям был представлен фильм «Кучка людей», посвященный нагорно-карабахскому конфликту. Первый фильм из серии «Карабах» - «Кучка людей» показывает события, приведшие к началу карабахского конфликта, массовые убийства, совершенные армянами, а также события, произошедшие на фоне этой войны.

Цель патриотического фильма - донести до международного сообщества правду о нагорно-карабахском конфликте и трагических последствиях войны.