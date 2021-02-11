В заявлении подчеркивается, что безосновательные и безответственные обвинения в адрес Турции, содержащиеся в письме сенаторов, противоречат стратегическому партнерству Анкары и Вашингтона и духу союзничества в рамках НАТО, передает Anadolu.

Также отмечается, что «те, кто, называя «террористами» американцев, ворвавшихся в Конгресс США, при этом игнорирует действия членов террористической организации Фетхуллаха Гюлена, выдавая за «правозащитников» тех, кто бомбил 15 июля 2016 года турецкий парламент и убивал мирных граждан Турции, противоречат сами себе. Налицо двуличие авторов заявления».

«В то же время мы с удивлением встретили критику в адрес Азербайджана, защищающего свою территориальную целостность, и Турции, находящейся рядом с ним в соответствии с требованиями международного права, вместо осуждения агрессора - Армении, которая более 30 лет держала под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель, что нашло отражение в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН. Демонстрация сенаторами противоположной позиции вызывает удивление, в то время как США, являясь одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, пытаются разрешить конфликт в рамках территориальной целостности Азербайджана», – говорится в заявлении.