«ОАО «Азеришыг» об удержании 1 маната при оплате в терминалах

Социальные сети и некоторые СМИ распространили информацию, что платежные терминалы удерживают с абонентов группы «не население» плату за обслуживание в размере 1 маната при осуществлении платежей за электроэнергию. В ОАО «Азеришыг» сообщили haqqin.az, что взимание платы за эту услугу не имеет никакого отношения к акционерному обществу.

«ОАО «Азеришыг» информирует потребителей о том, что стоимость используемой электроэнергии регулируется тарифами, установленными Тарифным советом Азербайджанской Республики, что четко указывается в уведомлениях и счет-фактурах. К сожалению, некоторые СМИ, представляя слова представителя платежного терминала от имени ОАО «Азеришыг», вызвали недоумение среди абонентов. Никаких дополнительных сумм к уведомлениям и счетам-фактура, предоставленных ОАО потребителям, не требуется», - заявили в «Азеришыг».

В заявлении также говорится, что расходы по операциям по наличным платежам абонентской группы «население» оплачиваются ОАО «Азеришыг». То есть платежный терминал вообще не может взимать с абонентов группы «население» никакой дополнительной платы за обслуживание.