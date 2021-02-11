Синоптики предупреждают о сильном ветре

В субботу, 13 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20, временами 23-25 метров в секунду, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В регионах Азербайджана 13 февраля осадков не ожидаются. Местами возможен туман, скорость западного ветра усилится до 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 4-7, днем 15-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, на высокогорных территориях 0-5 градусов мороза, днем 8-13, местами 15-17 градусов тепла.

13 февраля на Апшероне ожидается усиление ветра хазри, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.