Лавров назвал Трампа ярким политиком и личностью

Глава МИД России Сергей Лавров назвал экс-президента США Дональда Трампа яркой личностью и «политиком от жизни», сообщает «Известия».

По его словам, если Трамп видит выгоду, то старается ее максимизировать, но если не видит, то пускает всё идти своим чередом.

«Он яркая личность. Помню две встречи с ним, когда я был с визитами в Вашингтоне, и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых я присутствовал. Трамп — яркий политик. Как говорится, от жизни», — сказал он в интервью журналистам.

Также министр заявил, что «с изумлением наблюдает» за процедурами импичмента бывшего американского лидера.