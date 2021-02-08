Блогеры поймали чиновника за руку. А министр Керимов снял с работы

Накануне в социальных сетях появились сообщения о сомнительных результатах тендера, объявленного Хачмазским региональным Управлением культуры на закупку компьютерных и антивирусных программ. Стало известно, что согласно информации, внесенной в «Единый электронный портал государственных закупок», победителем тендера стало физическое лицо по имени Малик Мамедли. Он продал местному управлению культуры компьютерную программу на сумму 10 тысяч 426 манатов.

Эта сумма вызвала большое удивление, потому что годовая плата за любую антивирусную программу не превышает 60-70 манатов. Ежегодные расходы на другие программы, которые могли бы понадобиться управлению культуры Хачмаза, могли составлять самое большее 100-150 манатов. Ведь в управлении могут понадобиться программы удаленного офиса, а каких-то роботизированных систем, требующих сложного программного обеспечения, и так далее, в этом управлении нет. То есть от результатов этого тендера явно пахнет коррупцией, и пользователи соцсетей ждали реакции недавно назначенного министра культуры Анара Керимова на этот факт. (Скорее всего, тендер был объявлен и победитель был выбран до назначения нового министра).

Сегодня стало известно, что министр Анар Керимов освободил от должности начальника Хачмазского управления культуры Назима Агаева. Haqqin.az не смог получить комментарий от Министерства культуры по поводу этого распоряжения министра, но нет никаких сомнений в том, что увольнение начальника управления связано с подозрительным тендером, который он провел.