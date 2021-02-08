Врач раскрыла пользу носков во время сна

Медицинский работник раскрыла пользу носков для здорового сна и вызвала споры в сети. На ролик, опубликованный в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты The Sun.

Врач Джесс Андраде (Jess Andrade) порекомендовала пользователям ложиться в постель в носках. По ее словам, когда ноги человека находятся в тепле, усиливается кровообращение в ногах, что приводит к расширению кровеносных сосудов, которые охлаждают тело. «Прохладное тело — это сигнал для мозга о том, что пора спать», — объяснила медик и добавила, что в носках люди засыпают быстрее.

Публикация специалистки стала вирусной и набрала почти 17 миллионов просмотров. Подписчики были озадачены советом Андраде. Одни заявили, что не могут спать в носках: «Я не могу дышать, если надеваю носки, когда иду спать», «Мое тело не позволяет мне надевать носки в кровати», «Нет, только не это», — высказывались они.

Другие юзеры, в свою очередь, согласились с мнением медика. «Я не могу заснуть, если не надену теплые носки», «Я сильно мерзну без носков», «Ура, я знала, что мне не зря все время хочется надеть носки в кровати», — подчеркивали комментаторы.