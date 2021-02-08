Первый беспилотный военный катер спущен на воду в Турции

В Турции спущен на воду первый вооруженный беспилотный катер SİDA, разработанный турецкими оборонными компаниями в рамках проекта ULAQ. Реализация проекта в течение нескольких лет продолжалась на оборонной верфи ARES в Анталье при активном участии специалистов компании Meteksan. Об этом пишет Anadolu.

SİDA из композитных материалов оснащен отечественной системой связи, способен преодолевать расстояние до 400 км, развивать скорость в 65 км/ч, имеет систему ночного видения. Им можно управлять с наземных мобильных транспортных средств либо из стационарного командного центра, а также военных судов, таких как авианосцы и фрегаты.

Катер предназначен для разведки, наблюдения, асимметричной войны, обнаружения мин, вооруженного сопровождения и охраны стратегических объектов у берега.

Беспилотный катер оснащен 4 ракетными комплексами Javelin и двумя L-UMTAS разработки турецкой Roketsan. Системы катера могут действовать в связке с ударными беспилотными летательными аппаратами.