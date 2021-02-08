В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 226 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в пятницу, 12 февраля.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались трое человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджан выявлено в общей сложности 231 840 случаев заражения коронавирусом, из них 226 345 человек благополучно прошли лечение, 3 173 пациента клиник скончались. Лечение 2 322 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период проведено 2 485 483 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 260 - за минувшие сутки.