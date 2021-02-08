Азербайджан и Пакистан обсудили медицинское сотрудничество

Министр здравоохранения Октай Ширалиев принял чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Билала Хайе, сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства.

На встрече было отмечено, что сотрудничество между двумя странами в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах, является образцовым. Были обсуждены новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицины.

Министр Октай Ширалиев и посол Пакистана подчеркнули важность представительства пакистанских фармацевтических компаний в Азербайджане, а также использования производимых ими высококачественного медицинского оборудования.

В ходе встречи, которая прошла в духе взаимопонимания, стороны отметили важность прямых контактов между министерствами в области медицинской науки и борьбы с глобальной пандемией в рамках Всемирной организации здравоохранения, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других международных организаций.