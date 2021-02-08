PASHA Life перевела 100 000 манатов в Фонд возрождения Карабаха

В связи с этим председатель правления компании Нияз Исмаилов сделал заявление: «Во время последней войны, до неё, а также после мы как компания PASHA Life старались максимум поддерживать страну и морально, и материально. Мы уже присоединились к новой инициативе и, конечно же, гордимся этим. Таким образом, как я прежде и отмечал, перед нами стоит почетная и в то же время ответственная работа по восстановлению Карабаха. Мы должны превратить Карабах в самую развитую область региона. Как государство и как народ мы должны стараться и делать всё возможное в этом направлении. Ещё многое предстоит сделать, но мы уже знаем, что Сила в Единстве, и мы с такой решимостью в короткие сроки сможем возродить уничтоженное врагом».

Отметим, что «Фонд возрождения Карабаха» был создан по Указу Президента Азербайджанской Республики от 4 января 2021-го года. Главные цели фонда: оказание финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана и превращение их в процветающий регион с устойчивой экономикой, привлечение инвестиций и развитие партнерства между государством и частным сектором в этой сфере, а также проведение необходимой агитационной деятельности как внутри, так и за пределами страны.

В упомянутый фонд группа компаний PASHA Holding перевела в общей сложности 2 миллиона манатов.