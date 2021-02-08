«Критика президента в адрес нескольких высокопоставленных государственных чиновников вызвала много споров. Однако наказание трех министров и семи глав исполнительной власти за последние годы, упразднение Министерства национальной безопасности в 2015 году, кардинальные изменения в экономической, социальной и транспортной сферах, а также во всех трех ветвях власти в 2019 году наглядно демонстрирует требовательное отношение главы государства к кадрам». Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель Центра социальных исследований Азербайджана, глава парламентского комитета по правам человека депутат Захид Орудж, сообщает парламентский корреспондент haqqin.az.

Председатель комитета подчеркнул, что теперь Шуша и весь Карабах стали барометром для оценки деятельности каждого государственного чиновника.

«Однако недопустимо для некоторых политиков, СМИ и деятелей социальных сетей искажать цели главы государства и сеять «ненависть ко всем чиновникам» и выставлять страну почти наравне с проигравшим правительством Армении. Конечно, если кто-то присвоил крупную сумму государственных средств, он будет привлечен к ответственности. Однако, критикуя высокопоставленных лиц, недопустимо отрицать все достижения десятилетий, тем более наносить удар по нашей победе в Отечественной войне. Три или пять министров не означают всё государство. В мире нет такой аналогии. Те, кто называют тысячи госслужащих ворами и грабителями из-за одного министра, фактически схватились за последнее оружие, потому что Карабахский вопрос решен: вопрос чиновников!» - заявил Захид Орудж.

Он подчеркнул, что президент Ильхам Алиев продолжает строить новое правительство после исторической победы.

«Это не разделение или поляризация, и не борьба экономических интересов. Те, кто следуют за характером и политикой управления президента, знают, что он принимает во внимание волю нации, общественное мнение в своей политике, и не назначает или отстраняет от должности в государственной службе под давлением улиц, площадей и виртуального мира.

Для сравнения: Михаил Саакашвили за несколько лет четыре раза менял правительство, и все называли его лидером, отменившим советское наследие и установившим народное правительство. У тех, кто действует в нашем информационном пространстве, есть две цели: «старые и новые, те, кто учился за границей и учился только в своей стране, русофилы или прозападники, представители 5-й или 6-й колонн».

Первая цель – также как и 30 лет назад парализовать государственный аппарат, отвлечь от внешних целей и привести к растущей внутренней напряженности и искусственной конфронтации.

Во-вторых, помешать президенту строить новое правительство!» - сказал Захид Орудж.

Он отметил, что критика главы государства - сигнал для всех.

«Поэтому я предлагаю, чтобы министры, занимающие посты, приняли присягу в качестве судей и государственных служащих, как принято в американской традиции государственности. В то же время предлагаю принятие нового кодекса о Государственной службе.

На самом деле «Железный кулак» был предназначен не только для 44 дней. «Победоносная рука» всегда будет в силе: как в «Великом возвращении» в Карабах, так и в установлении чистого и прозрачного управления и социальной справедливости!» - подчеркнул председатель парламентского комитета.