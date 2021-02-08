300 новых стандартов Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения сдало в пользование реестр профессиональных и квалификационных стандартов. В него были включены 300 стандартов, разработанных в прошлом году, сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства.

Эти стандарты представляют собой совокупность минимальных требований к содержанию работы и условиям труда, которые работник должен выполнять по соответствующей профессии и специальности. Они играют основную роль в организации обучения в соответствии с требованиями рынка труда, повышении качества рабочей силы и приведении ее в соответствие с международными стандартами.

Благодаря новой услуге работодатели смогут оценивать персонал и участвовать в определении требований к профессиональным знаниям и навыкам на рынке труда. Сотрудники будут внимательно ознакомлены с требованиями рынка труда по их специальностям, смогут получить возможности для карьерного роста за счет повышения своих знаний и навыков в соответствии с ними.

В целях расширения использования стандартов реестр был размещен на портале «e-social.az» Министерства труда и социальной защиты в разделе «Электронные услуги» и стал доступным для всех заинтересованных сторон. https://e-sosial.az/#/eServiceFrame/36549116

В 2021 году будут разработаны и внесены в реестр еще 350 таких стандартов.