Ильхам Алиев присвоил звания налоговикам
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, сотрудникам Государственной налоговой службы присвоено звание советника государственной налоговой службы 3-й степени:
Мамедов Азер Огтай оглу - начальник Главного управления по контролю за импортно-экспортными операциями,
Ширинов Натиг Тельман оглу - начальник Главного управления экономического анализа и контроля учета.