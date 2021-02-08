Мурад Самедов, собкор 16:03

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса было довольно жарко. В ходе заседания депутаты не поскупились на критику чиновников и органов исполнительной власти, попутно призывая к реформированию системы управления. Всему виной стал, на первый взгляд, неприметный законопроект о внесении изменений в закон «О государственной службе». Согласно этим изменениям, в закон вносятся изменения в порядок классификации административных и вспомогательных должностей, а именно должности специальных представителей президента Азербайджана. Напомним, что своего первого специального представителя президент Ильхам Алиев назначил распоряжением от 27 января. Им стал бывший сотрудник бакинского порта Айдын Керимов, который будет отвечать за Шушинский район. Комментируя вносимые в законопроект изменения первый вице-спикер парламента Али Гусейнли напомнил, что специальные представительства президента были учреждены указом от 19 января, а спустя некоторое время было утверждено Положение о спецпредставителях. Али Гусейнли уточнил, что сотрудники спецпредставительств являются сотрудниками Администрации президента. «Этот статус идентичен статусу госслужащих. Поэтому предлагается внести эту поправку и в закон «О государственной службе». Нововведенный институт пока создается лишь на освобожденных от оккупации местах», - сказал вице-спикер.

При этом, по его словам, если нововведение оправдает себя, то в будущем институт специального представительства может быть задействован и на других территориях Азербайджана. Взявший слово депутат Рази Нуруллаев, в свою очередь, заявил, что возглавляемая им партия «Народный фронт Азербайджана» приветствует введение в стране института специальных представителей президента. По его словам, долгое время в стране действовала «система мелких падишахов», и система управления требует изменений. «Эти люди жили в ожидании того, когда к ним в дверь постучаться силовики в черных масках. Я никому не пожелаю такой жизни. Это глубоко несчастные люди, и поэтому они не могут вести народ к счастью», - пофилософствовал депутат.

Другой депутат Гудрат Гасангулиев заявил, что институт специальных представителей создается в целях обеспечения гибкости в управлении. При этом депутат отметил, что люди, назначенные президентом, не отчитываются перед народом, они отчитываются перед президентом. В связи с этим депутат призвал расширить полномочия муниципалитетов, которые являются выборными органами. «Если мы не пойдем на это, не сможем добиться серьезного развития. Есть мировой опыт. Эта практика показывает, что местные власти должны формироваться народом», - сказал он. Гудрат Гасангулиев предложил в будущем ликвидировать все местные органы исполнительной власти, а их полномочия передать муниципалитетам. Депутат Захид Орудж в своем выступлении отметил, что люди, которые будут возглавлять освобожденные районы несут больше моральной ответственности, чем главы других районов. При этом, депутат заявил, что из районов страны поступает слишком много жалоб. «Сколько еще глав районов должно быть арестовано, чтобы они поняли, что надо служить людям? Ежедневно огромное количество писем с жалобами поступают в Администрацию президента, на имя президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Если бы вторые и третьи эшелоны исполнительной власти работали должным образом и рассматривали обращения граждан, то не поступало бы так много жалоб», - сказал он.

По данному вопросу также выступили депутаты Фазиль Мустафа, Кямран Байрамов и Айдын Мирзазаде. Первый заявил, что на руководящие должности в освобожденных районах должны назначаться харизматичные люди с большим опытом госслужбы и управления. Кямран Байрамов заявил, что муниципалитеты в Азербайджане не оправдали возлагаемых на них надежд, но вопросы расширения их полномочий в освобожденных районах можно рассмотреть после их заселения. Часть своего времени на выступление Айдын Мирзазаде посвятил критике своего коллеги Рази Нуруллаева, отметив, что тот не выходит за рамки мышления классической оппозиции. Айдын Мирзазаде призвал коллегу меньше критиковать и больше предлагать. После завершения выступления депутатов, законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Довольно интересное обсуждение произошло и при принятии законопроекта о внесении изменений в закон о «Военной службе и воинской обязанности». Так депутат Эльман Насиров заявил, что к нему поступило большое количество обращений в связи с отменой платы за обучение для участников Отечественной войны. «Я понимаю, что это дополнительная нагрузка на бюджет. Но у нас больше нет беженцев и теперь их дети при поступлении в университет должны будут оплачивать обучение. Эти средства можно направить на бесплатное обучение участников Отечественной войны», - сказала Эльман Насиров. В этот момент слово взял депутат Муса Гулиев и заявил, что подобные высказывания Эльмана Насирова могут вызвать ажиотаж среди людей. «Статус вынужденных переселенцев не будет ликвидирован до их возвращения на родные земли. Все льготы будут сохранены. Пусть никто не старается распространять такого рода мнения. Их дети также не будут лишены статуса вынужденных переселенцев. Государство будет оплачивать обучение их детей», - сказал он. Еще одну интересную тему подняла депутат Нигяр Арападараи в ходе обсуждения изменения в закон, регулирующий оборот наркотических и психотропных веществ. Депутат заявила, что в представленном списке указаны бренды, производящие лекарственные и психотропные вещества. По ее словам, это создает путаницу, потому, что один препарат запрещен, а другой препарат с таким же составом не попал под регуляцию. Кроме того, депутат заявила, что некоторые представленные в списке препараты свободно продаются в других странах. «Допустим, гражданин свободно купил в аптеке в Германии лекарственный препарат, оборот которого запрещен в Азербайджане. При возвращении на Родину его арестуют. Он просто может не знать, что этот препарат запрещен у нас. Нужно внести ясность в этот вопрос», - сказала она.