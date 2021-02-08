Вилаят Эйвазов уволил родственника Али Гасанова
Начальник Управления уголовного розыска ГУП на транспорте МВД Джебраил Велиев освобожден от занимаемой должности. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов, сообщает Report.
Согласно информации, Дж.Велиев уволен за недочеты на службе.
Ранее он занимал должность начальника Сальянского РОП.
Отметим, Дж.Велиев является шурином Али Гасанова, возглавлявшего ныне упраздненный отдел Администрации президента по общественно-политическим вопросам.