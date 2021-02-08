Моряки Мубариза Мансимова объявили голодовку в Ливане

Как сообщает портал UMS media, моряки жалуются на то, что им больше года не выплачивают зарплату, а вернуться домой они не могут, потому что у них забрали документы.

Четыре азербайджанских моряка с танкера «Капитан Нагдалиев» объявили голодовку. Танкер стоит в порту Бейрута и не может покинуть его из-за накопившихся долгов.

Отметим, что плывущий под флагом Мальты танкер «Капитан Нагдалиев» принадлежит компании «Палмали», которая, в свою очередь, принадлежит арестованному бизнесмену Мубаризу Мансимову. Компания в настоящее время находится на грани банкротства, а десятки ее танкеров арестованы в портах различных стран.

UMS.media отмечает, что «Палмали» бросила членов экипажа «Капитана Нагдалиева» на произвол судьбы. Обеспечение продовольствием оставшихся на корабле моряков взяла на себя Международная федерация транспортников.

Сообщается, что танкер существенно пострадал во время взрыва в порту Бейрута в августе прошлого года. Несколько членов экипажа получили ранения.

Экипаж корабля состоял из 12 моряков (10 граждан Азербайджана и двое граждан России) На сегодняшний день на корабле остались лишь четверо граждан Азербайджана. Они прибегли к голодовке, чтобы обратить внимание правительства Ливана и международных структур к своим проблемам.